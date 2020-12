Consegnati nei Comuni i pacchi donati da Coldiretti

Continuano le consegne dei pacchi donati dagli agricoltori Coldiretti, attraverso la rete Campagna Amica, per sostenere le famiglie messe alla prova dall’emergenza sanitaria ed economica in atto.

Consegnati nei Comuni i pacchi di Coldiretti

Diversi i Comuni che hanno ricevuto in regalo i pacchi messi a disposizione dagli agricoltori Coldiretti, contenenti cibo di alta qualità destinato alle famiglie in difficoltà. La prima tranche di donazioni era partita prima di Natale, il 23 dicembre, facendo tappa a Brescia, Rovato e Montichiari. A questi pacchi se ne sono aggiunti altri e in questi giorni sono in corso le nuove consegne. A Erbusco Luigi Biolatti, che guida la sezione erbuschese di Coldiretti, ha affidato i pacchi all’assessore ai Servizi sociali Renata Pangrazio.

L’elenco dei beneficiari

Ecco l’elenco dei Comuni che in questi giorni hanno ricevuto il gradito dono: Castelcovati, Castrezzato, Chiari, Cologne, Comezzano Cizzago, Palazzolo, Pontoglio, Rudiano, Urago, Paratico, Erbusco, Coccaglio, Rovato, Adro, Cazzago, Passirano e Capriolo.