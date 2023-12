Comunità di San Zeno in lutto per la scomparsa di Claudio Guzzoni.

Comunità in lutto per la prematura scomparsa di Claudio

Guzzoni si è spento a soli 56 anni nel giorno di Santo Stefano (martedì 26 dicembre 2023). Una notizia che ha lasciato uno strascico di profonda tristezza in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Nel tempo era infatti divenuto una figura di riferimento. Era conosciuto in particolare per la sua passione per lo sport. Si era distinto nel calcio nei campionati organizzati dal Csi in oratorio.

Sempre disponibile, aveva dimostrato di possedere una spiccata vena artistica

Ad essere apprezzata, inoltre, la sua vena artistica: aveva dato prova di possederne recitando negli spettacoli teatrali allestiti in oratorio. Sia in qualità di attore che in quella di cantante. Soprattutto era una persona molto disponibile, sempre pronto a mettersi a disposizione del prossimo.

I funerali si sono volti questa mattina (giovedì 28 dicembre 2023) alle 10 nella chiesa di san Zeno. A piangerlo la moglie Vanna e i figli Sara e Gianluca.