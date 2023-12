Addio a Fabbio Baitelli, lutto a Botticino.

Addio a Fabbio Baitelli

Si è spento ieri (giovedì 14 dicembre 2023) all'età di 71 anni e a pochi giorni dal compimento dei 72, dopo un male contro il quale stava combattendo da tempo e che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Era stato direttore e vice direttore in Confesercenti Brescia. Dopo il pensionamento non aveva mai smesso il suo impegno in ambito civico.

I ricordi di chi lo ha conosciuto

Da chi lo ha conosciuto è stato ricordato come una persona generosa con un occhio particolare al mondo dell'imprenditoria locale. Negli ultimi tempi è stato vice presidente della commissione Cave di cui era stato anche vice presidente.

L'ultimo saluto

I funerali (in forma civile) sono in programma domani (sabato 16 dicembre 2023) alle 11 con partenza dall'abitazione di via De Gasperi (a Mattina) per poi proseguire verso il cimitero locale. A piangerlo la moglie Fiorangela e i figli Valentina ed Enrico.