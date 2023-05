Comunità Energetica Rinnovabile: un'assemblea pubblica a Palazzolo sull'Oglio.

Comunità Energetica Rinnovabile: se ne parla a Palazzolo sull'Oglio

L'appuntamento è in calendario per martedì 30 maggio 2023 alle 20:30 all’auditorium dell’Istituto Fermi: l’Amministrazione comunale ha convocato un’assemblea pubblica rivolta ai cittadini, alle attività commerciali e alle associazioni del territorio per spiegare vantaggi e opportunità della Comunità Energetica Rinnovabile (C.E.R.) di Palazzolo sull’Oglio. L’incontro promuoverà la partecipazione aperta e volontaria con l’obiettivo di informare e accompagnare la cittadinanza in questa nuova e importante opportunità.

Di cosa si tratta

La Comunità Energetica Rinnovabile consiste in un'associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese che decidono di unire le proprie forze con l'obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale.

A Palazzolo sull’Oglio la C.E.R. ha preso vita giuridica nel novembre 2022 quando il Sindaco Gianmarco Cossandi, su mandato del Consiglio Comunale, ha firmato l’Atto Costitutivo. La C.E.R. è senza scopo di lucro ed è un modello innovativo, di risparmio e di autonomia, condiviso mediante il ricorso a fonti rinnovabili, per impostare un nuovo percorso di sviluppo e di progresso per la Città di Palazzolo sull’Oglio.

Gli interventi previsti

All’incontro parteciperanno il Vicesindaco di Palazzolo sull’Oglio Francesco Marcandelli, l’ingegner Giovanni Bruni Zani di AERE srl, il dottor Roberto Gregori, in qualità di rappresentante di ANPCI, ovvero l’Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d’Italia, e il Sindaco di Rudiano Alfredo Bonetti.