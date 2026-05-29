Comezzano Cizzago, fanno saltare il bancomat con l’esplosivo: ladri in fuga, ingenti i danni

La banda dei bancomat è tornata in azione a Comezzano Cizzago dove questa notte, venerdì 29 maggio 2026, hanno colpito lo sportello Atm di piazza Europa.

Comezzano Cizzago, fanno saltare il bancomat con l’esplosivo

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Chiari. Stando alle prima informazioni la banda sarebbe composta da tre uomini, che hanno agito con il volto travisato, prendendo di mira l’Atm della Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo, in piazza Europa. I ladri hanno utilizzato la tecnica della marmotta: dopo aver inserito l’esplosivo nell’erogatore delle banconote, hanno innescato la detonazione. Un botto violento, che ha sradicato il terminale (volato a diversi metri di distanza) e causato ingenti danni alla filiale della banca e a un’auto parcheggiata nelle vicinanze. La deflagrazione ha svegliato anche i residenti.

Dopo il colpo, durato pochi minuti, i ladri hanno fatto perdere le loro tracce: ancora da quantificare il bottino. I militari hanno messo al vaglio le immagini della sorveglianza e avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Gli ultimi colpi

Esattamente un mese fa, la notte del 29 aprile, i ladri avevano colpito il bancomat di Urago d’Oglio, ma senza riuscire a rubare nulla. Pochi giorni fa un episodio simile nella bergamasca, a Treviglio: qui la banda era fuggita portando via la cassa contenente il denaro, dopo aver causato danni ingentissimi.