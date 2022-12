Colto da un malore per strada, muore un 85enne

É successo questa mattina (venerdì 16 dicembre 2022) a Coccaglio, un 85enne è stato colto da un malore per strada. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Colto da un malore per strada, l'allarme poco dopo le 7

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato pochi minuti dopo le 7 in via Trieste.

L'arrivo dei soccorsi

L'anziano era impegnato nella sua passeggiata mattutina quando è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava a poca distanza dalla sua abitazione. Tempestivamente allertati i soccorsi, a giungere sul posto sono stati i soccorritori di Rovato Soccorso e due mezzi con a bordo personale medico ed infermieristico. Purtroppo si sono rivelati inutili i tentativi di rianimare l'uomo, per lui non c'è stato nulla da fare. Presenti sul posto anche la Polizia Locale e i carabinieri della Stazione di Cologne.