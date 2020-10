Colpo a vuoto al bancomat di Palazzolo.

Assalto

Assalto notturno al bancomat del Credito Valtellinese di via Zanardelli a Palazzolo sull’Oglio, vicino alle Poste dove la scorsa estate è stata fatta una rapina di 200mila euro e vicino a Villa Lanfranchi, ex sede storica della biblioteca. Il tentativo dei malviventi è andato a vuoto: attorno alle 2.30 di questa notte con una “marmotta” hanno tentato di far esplodere il dispositivo che però ha retto. Sul posto i Carabinieri di Palazzolo e il SIS (Sezione Investigativa Scientifica) del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palazzolo e la vigilanza privata per i rilievi. E’ intervenuto anche il sindaco Gabriele Zanni che, in qualità anche di responsabile della sicurezza pubblica, ha fornito supporto per transennare la strada in attesa degli artificieri e per visionare le immagini delle telecamere. Non è la prima volta che la “banda del bancomat” prende d’assalto gli sportelli del Credito Valtellineser: poco meno di un mese fa ci sono stati due colpi a Iseo e Adro.