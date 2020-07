Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio a Palazzolo. Grande spavento per i dipendenti.

Rapina a mano armata alle Poste: bottino di circa 200mila euro

Un colpo in grande stile. Probabilmente i quattro malviventi (con il volto coperto) che oggi hanno messo a segno una rapina in Posta, lo hanno fatto seguendo le indicazioni di qualche basista. Sono entrati in azione, armati di martello e pistola, e hanno rubato dagli uffici postali di via Zanardelli circa 200mila euro. Era giorno di riscossione delle pensioni e molti clienti sono rimasti a mani vuote. Infatti, le Poste hanno chiuso subito le porte, molti dipendenti erano visibilmente sotto shock. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Palazzolo, intervenuti subito sul posto.