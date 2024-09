Cologne: gli spostano il motorino parcheggiato male, lui taglia le gomme a un furgone

Prima fa una sosta «selvaggia»; poi, scoprendo che il suo motorino era stato spostato di pochi centimetri per permettere ad altri mezzi di parcheggiare, per vendicarsi ha tagliato le gomme a un furgone.

A Cologne

Protagonista dell’episodio, avvenuto a Cologne nei giorni scorsi, è un 35enne di origini ghanesi e residente in paese, il cui gesto è stato immortalato dalle telecamere della videosorveglianza.

L’uomo aveva lasciato lo scooter nel centro storico, posteggiato in modo maldestro a ridosso di uno stallo e quindi di ingombro agli altri automobilisti in cerca di un parcheggio. Qualcuno ha quindi pensato di spostare a mano il motorino per liberare l’area, ma il gesto non è stato apprezzato dal proprietario.

Trovando il mezzo in una posizione diversa, in un gesto di rabbia con un coltello ha squarciato tutti e quattro gli pneumatici di un furgone che in quel momento si trovava regolarmente in sosta nel parcheggio pubblico.

Individuato dalla Polizia Locale

L'uomo è stato però notato dagli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante Luca Leone, e ripreso dalle telecamere di videosorveglianza comunale mentre si avvicinava al veicolo con il coltello.

Denunciato, l’uomo dovrà rispondere di danneggiamento aggravato di veicolo esposto alla pubblica fede e porto abusivo di arma bianca al di fuori della propria abitazione.