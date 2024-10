Cologne: 62enne trovato senza vita a bordo dell'auto.

La scoperta e le segnalazioni

È stato trovato senza vita a bordo della sua macchina, segnalato da alcune persone che passavano per via Brescia, a Cologne. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Chiari, ma sembra che si tratti di un gesto estremo.

62enne trovato senza vita a bordo dell'auto a Cologne

La vittima è un uomo di 62 annI, brianzolo, che da tempo aveva una relazione con una donna della Franciacorta. Questa mattina (venerdì 18 ottobre 2024) è stato trovato senza vita nella sua auto parcheggiata lungo via Brescia, notato da numero passanti e automobilisti che hanno allertato il 112. L'uomo aveva la gola tagliata. Sul posto sono intervenuti soccorritori e carabinieri, ora al lavoro per far luce sull'episodio, ricondotto a un possibile gesto estremo.