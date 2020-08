Codice rosso nella notte: intervengono i Vigili del Fuoco. È avvenuto a Cazzago San Martino, all’altezza di via per Rovato.

Codice rosso nella notte: intervengono i Vigili del Fuoco

Era da poco passata l’una quando, la scorsa notte, i Vigili del Fuoco di Brescia sono stati chiamati per rimuovere una pianta caduta a Cazzago San Martino, in via per Rovato.

L’albero, infatti, si era abbattuto sulla strada a seguito del violento temporale che ha martoriato la zona della Franciacorta.

La dinamica

Per moderare e fermare l’eventuale traffico, due pompieri sono stati posti lungo la strada a margini opposti dell’incidente.

Un’Alfa Romeo Mito, condotta da un uomo, non avvedendosi delle segnalazioni per farlo rallentare, ha urtato uno dei Vigili del Fuoco, schiacciandogli un piede e colpendolo alla spalla, sbalzandolo a terra.

L’auto ha finito la sua corsa contro l’autopompa degli stessi vigili.

Nonostante i soccorsi siano stati allertati in codice rosso, le condizioni dell’autista e del pompiere si sono rivelate subito buone, senza pericolo di vita per nessuno dei due.

Le persone coinvolte sono comunque state trasportate agli Spedali Civili di Brescia per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i volontari di Rovato Soccorso e della Croce Verde di Ospitaletto, un’auto medica da Chiari, nonché la Polizia Stradale di Brescia per i rilievi del caso.