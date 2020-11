Codice rosso a Chiari: Vigili del fuoco in azione sul provinciale GALLERY

L’incidente si è verficato sulla Spbs11 (variante Chiari-Rovato). Particamente si tratta della strada che conduce all’ingresso gratuito della Brebemi che poi conduce verso Brescia.

Codice rosso a Chiari

Giornata nera per gli incidenti. Dopo quello di stamattina in via Roccafranca, nel primo pomeriggio si è verificato un altro sinistro. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso: sul posto si sono precipitati i volontari dell’ambulanza, l’automedica e soprattutto i Vigili del fuoco di Chiari (con due mezzi).

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto tra due automobili, una Matiz (che è stata tamponanta) e un’Audi. I pompieri si stanno occupando della donna a bordo della Matiz che è rimasta incastrata. Fortunatamente invece, la persona sull’Audi non ha riportato ferite. Lo scontro è avvenuto sulla strada provinciale, poco prima dell’imbocco della Brebemi, il tratto gratuito, che porta verso Brescia. Entrambe le auto andavano entrambe da Urago verso Castrezzato.

Nonostante il forte scontro e i danni riportati alle vetture, fortunatamente non sono stati registrati feriti gravi.

Viabilità e Forze dell’ordine

Sul posto anche i carabinieri di Chiari e il comandante dei Vigili di Urago che era di passaggio. Si segnalano forti rallentamenti sul tratto di strada. Le Forze dell’ordine presenti sul posto stanno cercando di occuparsi anche del traffico. La strada, infatti, è sempre molto battuta.