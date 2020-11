Una Panda è finita direttamente nella rotonda. E’ successo a Chiari, in via Roccafranca. L’emergenza è partita in codice giallo.

Auto contro la rotonda in via Roccafranca

La chiamata ai soccorsi è partita intorno alle 10.30. Una Panda grigia è finita contro la rotonda, in via Roccafranca. Ancora non sono chiare le dinamice dell’incidente, ma la strada, questa mattina, è anche avvolta dalla nebbia. Sembra però certo che l’auto abbia fatto tutto da sola e non sono coinvolti altri veicoli. Non è chiaro da che direzione provenisse la vettura.

L’emergenza, secondo quanto riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), è scattata in codice giallo. Immediato l’intervento dei Volontari di Villa Carcina, in servizio e in partenza da Chiari secondo la convenzione siglata con Areu.

Le condizioni della persona coinvolta, secondo Areu un ragazzo di 28 anni, fortunatamente, non sembrano essere molto gravi.