Di solito lavorano da dietro le quinte, o meglio dietro l’obbiettivo, collaborando con le rassegne del Comune e associazioni per immortalare eventi, iniziative o momenti della quotidianità e per coltivare l’arte della fotografia. Oggi, invece, il Circolo Fotografico Palazzolese sorride davanti all’ottica raccontando di una passione che dal 1960 ha dato vita a mostre, concorsi, incontri e tanti altri momenti di crescita artistica, tecnica e personale, forti di una passione che hanno sempre messo a disposizione della comunità.

Circolo Fotografico Palazzolese: una passione lunga 63 anni

Fondato nel 1960 al fine di promuovere la fotografia in tutte le sue forme, associato alla Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), il Circolo conta 50 iscritti (di cui una ventina attivi) che ogni lunedì sera si riuniscono nella sede in via Lungo Oglio, nel cuore della città. «Le nostre iniziative scandiscono tutto l’anno, mentre una serata al mese è riservata alla presentazione dei progetti fotografici dei soci: è un momento di condivisione nel quale, partendo da un tema, ci si confronta», ha spiegato Francesco Bertarelli, presidente del Circolo. Fra le attività non manca anche il corso base di fotografia, che cade a marzo e a settembre, gli incontri con gli autori e i concorsi interni al gruppo. Tutte occasioni per approfondire tecniche, approcci e anche le emozioni trasmesse dall’arte dello scatto, «aumentando le conoscenze e coltivando la crescita personale», ha continuato.

Gli eventi in programma

Sempre presenti con la loro macchina fotografica anche a fianco delle associazioni locali e non, sono stati protagonisti anche della rassegna Le Meraviglie della Terra del fiume con una mostra collettiva che rimarrà aperta fino a fine mese, la maratona di San Fedele per tutti gli appassionati e la prima edizione della Lettura Portfolio San Fedele (informazioni al 335.8333781 o 338.2874302), che si terrà questa domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 (premiazioni alle 17) nel centro diurno di Villa Kupfer con la curatrice del Festival Fotografia Etica di Lodi Laura Covelli, Chiara Ratti di Welcome Adv e il fondatore di Frammenti di Fotografia Marco Brioni.

Fra gli eventi in programma il 10 giugno, presso la sede, si terrà una giornata di model sharing (due sessioni, info al 338.8270992) e il Trofeo Bruno Ambrosetti e Coppa Tullio Bordogna, la gara di auto e moto storiche targata Movimento Cooperativo Palazzolese e Bordogna spa, in pista il 24 giugno, in occasione della quale verrà allestita la mostra «Un rombo nel cuore».

Un archivio per custodire la storia

Ma l’impegno non si ferma qui: da anni il Circolo cura e gestisce un ricco archivio storico che oggi conta un migliaio di immagini dal 1855 al 1970, testimone del passato e dello sviluppo della città. «Il nostro lavoro non consiste solo nell’inserire tutto il materiale in uno scatolone e conservarlo in qualche soffitta, ma nel digitalizzarlo e catalogarlo per poterlo rendere utilizzabile da tutti, arricchendolo ulteriormente - ha continuato, appellandosi alla popolazione - Per questo motivo stiamo chiedendo a tutti i palazzolesi che abbiano del materiale fotografico storico di affidarlo a noi: una volta digitalizzato, ovviamente, sarà restituito ai proprietari».

Emma Crescenti