Una mostra dedicata all’autoritratto. L'ha inaugurata il Gruppo Iseo Immagine nella galleria espositiva Fiaf di Castello Oldofredi.

Autoritratti in mostra a Castello Oldofredi

La collettiva "Immagini in movimento" è dedicatata all'autoritratto fotografico. Tre i progetti esposti fino al 4 giugno.

Il primo si intitola "Il corpo delle donne" e comprende gli scatti di 13 autrici che hanno partecipato a un progetto di fotografia partecipativa ad azione sociale promosso da Immagini In Movimento, a cura di Elisa Mauri e Michela Taeggi.

"La fotografia attraverso la pratica dell’autoritratto viene utilizzata per sensibilizzare sul tema della strumentalizzazione del corpo delle donne - ha spiegato il presidente di Iseo Immagine, Pietro Nazzari - Attraverso l’obiettivo le autrici si riappropriano del loro corpo e della sua rappresentazione, della sessualità e della sua liberazione come soggetto e non più come oggetto".

Ci sono poi i tre progetti espositivi di Raffaella Tagliaferri, dal titolo "Escape time", "50 Minuti" e "Try, Time to reinvent yourself". L’appassionata ha reinventato vecchie fotografie, utilizzandole per creare nuove storie che parlassero di se stessa in modo introspettivo.

Infine spazio per "Il mio spazio intimo e riservato" di Giambattista Uberti, che con la fotografia ha raccontato i suoi disagi personali e le difficoltà incontrate nel superarli.