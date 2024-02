Cinghiali in centro, si scatena il panico.

Si scatena il panico per la presenza di cinghiali in centro

É successo mercoledì 21 febbraio 2023 verso le 9 a Botticino Mattina. A segnalare la presenza degli animali al comando della Polizia locale alcuni cittadini: due cinghiali stavano circolando per le vie del centro storico. Come è facile immaginare, si è scatenato il panico. Una situazione che è durata circa un paio di ore. Ad intervenire prontamente sul posto la pattuglia della polizia locale che ha iniziato a perlustrare la zona alla ricerca degli animali selvatici. Nel primo pomeriggio questi sono stati avvistati in prossimità della circonvallazione di via Massiago.

Il traffico è stato bloccato

E qui la situazione si è complicata: gli animali, visibilmente agitati, hanno invaso la carreggiata mettendo a rischio la sicurezza degli automobilisti che stavano circolando. Per cercare di limitare al massimo i danni gli agenti della Polizia locale di Botticino congiuntamente ai carabinieri hanno provveduto a transennare la zona. Hanno quindi bloccato il traffico (per evitare incidenti) in attesa dell'arrivo della Polizia provinciale. Inutili si sono però rivelati i tentativi messi in atto per far tornare nel bosco gli animali che, a quel punto, sono stati abbattuti.

In evidenza un'immagine d'archivio.