Esce per una passeggiata serale e incontra...una famiglia di cinghiali

Esce per una passeggiata sera e incontra...una famiglia di cinghiali.

Incontra una famiglia di cinghiali durante una passeggiata serale

Una situazione inaspettata e che ha suscitato parecchia preoccupazione. Pochi giorni fa verso le 20.30 un uomo, 65 ani, di Nuvolento, stava passeggiando lungo via Fontanino, la strada che collega Nuvolento a Paitone, quando si è trovato faccia a faccia con una famigliola di cinghiali (la mamma e i suoi cuccioli). Si tratta peraltro di una via molto frequentata proprio perché poco trafficata. Ecco perché quanto accaduto è stato riportato anche sui social nei gruppi locali proprio per avvisare i consueti frequentatori della zona. Il branco caratterizzato da circa una decina di ungulati, pare che sia sbucato improvvisamente sulla strada fino al centro abitato, probabilmente spinti dalla fame.

L'animale è poi tornato tra i suoi cuccioli

Sono stati attimi di paura per il 65enne il quale ha cercato di fuggire quando il più grosso tra gli animali ha iniziato a mostrare i denti e a grugnire. L'animale avrebbe inseguito l'uomo per qualche metro, per poi fermarsi e tornare dai suoi cuccioli.