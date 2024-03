Ciclista travolto da un pirata della strada, la bici precipita nel canale

E' stato travolto da un veicolo mentre era in sella alla sua bicicletta che, dopo l'urto, è stata sbalzata in un canale. Il ciclista, un 68enne cazzaghese, è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale, mentre chi l'ha investito si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

Ciclista travolto da un pirata della strada

L'incidente è avvenuto oggi, giovedì 7 marzo, all'ora di pranzo in località Sant'Alberto a Cazzago San Martino, in zona Ca' del Diaol. La chiamata al 112 è scattata alle 12.03 in Codice rosso. Sul posto si sono precipitati i soccorsi: l'ambulanza dei Volontari di Bornato, l'elicottero e l'auto medica da Brescia. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della Compagnia di Gardone Valtrompia. In un primo momento era stato impossibile identificare il ferito, sprovvisto di documenti. Nello stesso pomeriggio, però, i militari sono riusciti a risalire alla sua identità: si tratta di un 68enne residente proprio a Cazzago San Martino.

Trauma cranico e al volto

L'uomo ha riportato un trauma cranico e al volto; è stato trasportato in ambulanza agli Spedali Civili di Brescia. Nel frattempo è scattata la caccia al suo investitore: i carabinieri stanno cercando di seguire tutte le piste per rintracciarlo.