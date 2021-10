Ciclista clarense investito sul Monte Orfano

Cologne

Una bicicletta ed una vettura si sono scontrate, fortunatamente senza gravi conseguenze

Lo scontro è avvenuto sul Monte Orfano, simile della dinamica a quello avvenuto un anno fa, fortunatamente senza le stesse gravi conseguenze.

Lo scontro

Lo scontro è avvenuto poco prima delle 11 in via Cominotti, quando un un ciclista di Chiari, classe 1971, durante la discesa si è scontrato con un'auto in salita con a bordo un uomo di 26 anni di nazionalità albanese ospite a Erbusco. L'incidente è simile a quello avvenuto circa un anno fa dove perse la vita Fabrizio Muscas, un ciclista 44enne di Telgate. Sul posto è intervenuta la Polizia locale del Monte Orfano guidata dal Comandante Luca Leoni. Sul posto due mezzi di soccorso, fortunatamente l'incidente non ha avuto gravi ripercussioni sul ciclista che è stato trasportato per accertamenti all'ospedale di Chiari. La dinamica dei fatti è in corso di ricostruzione da parte degli Agenti.