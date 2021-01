Oggi, fuori dalla primaria di San Pancrazio, i bambini hanno fatto volare in cielo i palloncini bianchi per salutare la loro maestra Emma Ruggieri, scomparsa domenica mattina a 61 anni.

“Ciao maestra”: il saluto dei bambini alla loro amata insegnante

Oggi alcuni bambini della scuola primaria di San Pancrazio hanno fatto volare in cielo dei palloncini bianchi per salutare la loro amata maestra Emma Ruggieri. Un bellissimo momento, andato in scena poco prima del funerale, per l’insegnante che per anni è stata una colonna portante della scuola della frazione.

Il saluto della preside

“La maestra Emma era un punto di riferimento per molti nell’istituto, per i suoi alunni innanzitutto, per i colleghi che ne apprezzavano le capacità umane oltreché didattiche, per i genitori che hanno sperimentato la sua dolce fermezza che metteva sempre in luce il bene degli alunni e dell’esperienza scolastica a tutto tondo – ha commentato il dirigente scolastico Camilla Secchi – Mancherà moltissimo a tutti per la sua disponibilità a collaborare con una presenza precisa e competente, mancherà moltissimo alla dirigente e ai suoi colleghi perché era sempre costruttivo confrontarsi con lei e cercare soluzioni ai problemi che si presentavano nella vita scolastica”.