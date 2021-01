Palazzolo e San Pancrazio piangono la maestra Emma Ruggieri.

La comunità piange la maestra Ruggieri

La comunità piange l’insegnante Ruggieri, che per tanti anni è stata un punto di riferimento alla scuola primaria della frazione di San Pancrazio. Un dolore immenso per la sua amata famiglia, ma anche per tutte quelle persone che le volevano bene: in particolar modo colleghi ed ex alunni. L’insegnante, 61enne, è stata ricordata come una donna generosa e affettuosa e una maestra positiva e molto professionale.

Il funerale

Il funerale verrà celebrato martedì alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Sacro Cuore. In tanti, anche se in forma virtuale, si stringeranno attorno alla famiglia della maestra.