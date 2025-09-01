Avviso

Chiusura uffici comunali Longhena

Longhena · 01/09/2025 alle 22:08

Domani, martedì 2 settembre 2025, gli uffici comunali di via Chiesa 11, a Longhena, rimarranno chiusi il mattino. Gli stessi riprenderanno regolare attività, a disposizione degli utenti, nel pomeriggio a partire dalle 13.30.

Per maggiori info

In caso di necessità urgenti sarà possibile procedere attraverso e-mail: protocollo@comune.longhena.bs.it o posta certificata: protocollo@pec.comune.longhena.bs.it o chiamando nel pomeriggio lo 030 997547.

 

