Chiusa in entrambi i sensi di marcia la galleria a Iseo, strappato l'impianto di illuminazione

Disagi

Pesanti ripercussioni sul traffico.

La galleria Iseo risulta essere chiusa in entrambi i sensi di marcia da questa mattina (venerdì 17 dicembre) prima delle 5.

Cosa è successo?

Sono state avviate le indagini per capire chi possa essere stato. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella per cui un mezzo pesante passando abbia strappato l'impianto di illuminazione.

Gli intervenuti

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sale Marasino. Allertata anche la polizia Locale ed il comune; in questo momento è in corso l'intervento di ripristino per il quale ci vuole ancora del tempo. La galleria rimarrà chiusa in entrambi i sensi almeno per altre due ore.

Ripercussioni sul traffico

Una situazione che sta creando non pochi disagi al traffico veicolare sia a Iseo sia nei paesi limitrofi.

Per chi deve prendere la Sp510 e arriva da Rovato o da Paratico deve percorrere via Roma poi prendere la sp 510 dallo svincolo verso Pinzone oppure può andare a Provaglio e prendere la sp 510 da Iseo (via Tangenziale sud).