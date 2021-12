Incidente sulla Sp510, traffico bloccato ed elisoccorso sul posto

Sinistro

L'allarme è scattato in codice rosso.

Incidente oggi pomeriggio (mercoledì 15 dicembre) sulla Sp510.

Codice rosso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso alle 15.32 a Provaglio d'Iseo nei pressi dello svincolo nella frazione di Provazze. Stando alle prime informazioni sembrerebbe che il sinistro sia avvenuto in direzione Brescia. Al momento le uniche informazioni disponibili vedono coinvolti un mezzo pesante ed un uomo di 40 anni. Sul posto sono giunte due ambulanze e l'elisoccorso alzatosi in volo da Brescia. Presenti anche gli uomini della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco di Brescia. Il traffico risulta essere bloccato dall'ingresso in Sp510 verso Brescia e fino a Provaglio d'Iseo.

Percorsi alternativi

Per coloro che da Brescia sono diretti verso il lago d'Iseo il consiglio è quello di prendere l'autostrada A4 e uscire a Rovato per poi fare la Sp 11 in direzione Iseo. Coloro che invece provengono dalla Valle o dal Sebino e sono diretti verso la città possono prendere l'autostrada A4 o dal casello di Rovato o da quello di Palazzolo sull'Oglio.

Seguono aggiornamenti