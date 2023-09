Chiude il supermercato a Rezzato, due quartieri ne rimarranno senza.

Il supermercato in questione è il Carrefour Market di via Almici 88 e pare che la chiusura sua definitiva. I clienti lo hanno saputo dal personale alla cassa, nessun avviso e nessun cartello ha preannunciato la chiusura. L'unico indizio sono stati gli scaffali vuoti, i frigoriferi ecc...anche se nulla avrebbe mai fatto immaginare ad una chiusura definitiva che avviene dopo oltre 45 anni di vita.

Un punto di riferimento che viene meno

Era un piccolo supermercato dagli abitanti della zona vissuto perlopiù come un negozio, tanti i marchi cambiati nel corso degli anni. Ora nessuno sa se subentrerà un altro marchio, pare di no ma, come si dice, la speranza è l'ultima a morire. Il negozio era infatti un punto di riferimento per i residenti soprattutto per i più anziani ai quali risultava comodo non dovendosi spostare in auto. La buona notizia è che i dipendenti verranno inseriti in un altro punto vendita.