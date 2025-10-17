Chiari, sfondano la vetrata dell’Italmark per rubare ma dentro ci sono i Vigili del fuoco

I pompieri stavano spegnendo un principio di incendio: è la seconda irruzione nel giro di poche settimane nel centro commerciale di via Brescia

Hanno usato un furgone come ariete e sfondato la vetrata del centro commerciale Italmark di Chiari, in via Brescia. L’obiettivo? La cassa continua collocata vicino all’uscita di sicurezza. Ma come sono entrati i ladri si sono anche dati alla fuga, colti sul fatto dai Vigili del fuoco presenti all’interno della struttura per spegnere un principio di incendio.

E’ successo questa notte. Stando alle ricostruzioni dei Carabinieri della Compagnia di Chiari, che indagano sull’episodio, due soggetti non ancora identificati hanno sfondato la vetrata e la saracinesca di una delle entrare del centro commerciale, con l’obiettivo di rubare l’incasso custodito nella cassa continua del supermercato. La sorpresa però l’hanno avuta loro: all’interno della struttura era presente una squadra di Vigili del fuoco, intervenuti per spegnere un piccolo incendio causato da un cortocircuito, che hanno messo in fuga i ladri. Niente bottino, questa volta, ma dietro di sè hanno lasciato un ingente scia di danni.

Dagli accertamenti è stato possibile risalire alla targa del mezzo, risultato rubato ieri notte nella zona industriale di Brescia.

Un caso simile

Si tratta della seconda incursione all’Italmark nel giro di poche settimane. La notte del 2 ottobre, una banda di ladri aveva fatto irruzione nel centro commerciale forzando la saracinesca e le porte scorrevoli del supermercato per rubare la cassa continua: in quel caso il colpo era andato a segno e i malviventi erano fuggiti con un bottino di 5.ooo euro.