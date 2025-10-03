Colpo all’Italmark di Chiari, i ladri scappano con la cassaforte

E’ successo la notte tra mercoledì e giovedì: la banda ha smurato la cassa continua, poi si è dileguata

Hanno colpito veloci e ben organizzati, nella notte tra mercoledì e giovedì, prendendo di mira la cassa continua dell’Italmark di Chiari, in via Brescia.

Erano circa le tre quando una banda di malviventi, incappucciati e con il volto coperto, ha fatto irruzione nel centro commerciale. Prima di agire, i ladri hanno bloccato le vie d’accesso alla struttura con i carrelli della spesa, per ostacolare ogni possibile intervento dall’esterno. Poi hanno forzato la saracinesca e le porte scorrevoli del supermercato, introducendosi all’interno con un obiettivo preciso: la cassa continua. Una volta raggiunta la cassaforte, i criminali l’hanno smurata, caricata su un mezzo e si sono dileguati.

Non è ancora chiaro l’ammontare del bottino. I carabinieri di Chiari giovedì hanno raccolto la denuncia del titolare e avviato immediatamente le indagini, acquisendo le immagini della videosorveglianza interne ed esterne per risalire ai responsabili.