Non c'è tregua per la città di Chiari, dopo la scomparsa di Achille Platto, degli scorsi giorni, oggi, lunedì 12 giugno, la comunità dice addio anche a Giuseppe Delfrate.

Chiari piange la scomparsa di Giuseppe Delfrate

Si è spento a 82 anni Giuseppe Delfrate, uomo fortemente impegnato nel sociale, nella politica e nella parrocchia. Delfrate, infatti, è stato dirigente aclista: operatore del Patronato Acli, presidente del circolo Acli di Chiari per più mandati, consigliere provinciale e regionale dell’associazione e dirigente della FAP. Inoltre, è sempre stato un membro attivo della parrocchia.

L'impegno politico

Delfrate è stato anche un uomo fortemente impegnato in politica: consigliere comunale per la DC prima, con il PPI e la Margherita poi, tra i fondatori dell’Ulivo e del Partito Democratico, tra i sostenitori di Italia Viva in ultimo. Un cittadino attivo, che non ha mai cessato di impegnarsi per la sua comunità.

Il cordoglio

La comunità intera si stringe intorno alla sua amatissima famiglia e lo ricorda con affetto. La notizia della sua scomparsa è, per molti, stata completamente inaspettata.

Le esequie

I funerali saranno celebrati mercoledì pomeriggio alle 15 in Duomo.