Chiari: lunedì al via i lavori per la nuova rotatoria in via Roccafranca.

Al via da lunedì 25 novembre a Chiari

Prenderanno il via lunedì 25 novembre 2024 a Chiari i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria in via Roccafranca, nel punto di intersezione con via Elettra. Previste modifiche alla viabilità, il tutto è stato pensato per ridurre al minimo i disagi.

Ripercussioni sulla viabilità: cosa cambia

I lavori comporteranno, inevitabilmente, delle ripercussioni sulla viabilità: in particolare ad essere chiuse temporaneamente saranno via Elettra in uscita su via Roccafranca. Sarà inoltre predisposto il senso unico alternato su via Roccafranca, regolato da semaforo.