Una grandissima perdita. Si è spento a 85 anni Cesare Rocco, imprenditore di Chiari, ma anche molto attivo nel sociale.

Chiari in lutto per Cesare Rocco

Rocco bibite? Si, c’era dietro lui. Aveva seguito le orme del padre. Si è spento a 85 anni Cesare Rocco. L’uomo, molto conosciuto a Chiari, viveva in realtà a Castrezzato. Persona splendida, si è sempre data da fare per gli altri. E’ stato presidente dell’Avis, ma anche autista dei pompieri e consigliere comunale per circa 20 anni. La sua perdita ha lasciato attonita tutta la comunità che si è stretta simbolicamente intorno ai figli e a tutti i parenti.

Le esequie

Rocco riposa alla Casa del Commiato di Michele Mombelli (in via Rudiano). I funerali, secondo le normative previste dal dpcm, saranno celebrate venerdì pomeriggio alle 15, in Duomo. Dopo la funzione, Rocco sarà accompagnato al Templio crematorio.