Chiari festeggia i Patroni San Faustino e Giovita: le fotografie dei premiati e dello scambio dei doni

Cerimonie private e in versione soft per contenere il virus, ma sono stati consegnati i riconoscimenti civici e c’è stato il tradizionale scambio dei doni tra Comune e Parrocchia.

Chiari festeggia i Patroni San Faustino e Giovita

Era già stato annunciato, i festeggiamenti per i Santi Faustino e Giovita si sono tenuti in forma soft. Questa mattina, in sala Repossi (in Municipio) sono stati consegnati i riconoscimenti civici. Questi sono stati consegnati al noto drammaturgo e attore Achille Platto, narratore raffinato della brescianità; all’instancabile Giovanni Battista Volpi, presidente dell’associazione Mafalda con la quale da moltissimi anni sta a fianco delle persone con fragilità; all’anonimo benefattore clarense che ha donato le oltre 20mila mascherine alla città nel pieno della pandemia e che desidera mantenere l’anonimato.

Alla cerimonia erano presenti solo in sindaco Massimo Vizzardi, il presidente del Consiglio Laura Capitanio, la Giunta e alcuni membri della Commissione per i riconoscimenti civici. Per l’occasione sono anche stati mostrati dei video (disponibili sui social del Comune di Chiari) che hanno raccontato la straordinarietà di queste persone.

Lo scambio dei doni

Non poteva mancare la tradizionale cerimonia solenne. La funzione si è svolta in Duomo. Al termine della cerimonia c’è stato lo scambio dei doni tra il sindaco Massimo Vizzardi e il parroco, monsignor Gian Maria Fattorini. Il prevosto, a nome della Parrocchia, ha consegnato al primo cittadino il mazzo di di rose rosse e mimose, il celebre tremarì, e un quadro rappresentante San Giuseppe, mentre il sindaco ha donato un contributo per il restauro della chiesa del cimitero e i fiori.