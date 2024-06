Chiari, anziano alla guida si ribalta con l' auto che finisce a ruote all'aria.

Anziano alla guida si ribalta con l'auto

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco prima delle 15 sulla Spbs11 nel comune di Chiari, alla rotonda prima della stazione.

Dalle prime ricostruzioni pare che un anziano di 75 anni, per cause ancora da chiarire nel dettaglio, probabilmente per una distrazione, si sia ribaltato con l'auto. Pare che abbia fatto tutto da solo. La buona notizia è che non risultano altri veicoli coinvolti. Ad intervenire sul posto l'ambulanza di Rovato Soccorso, la Polizia Locale di Chiari, i Vigili del fuoco volontari di Chiari. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Chiari, non verserebbe in gravi condizioni, la missione è stata infatti declassata a codice giallo.

Ripercussioni sulla viabilità a Chiari

Il sinistro ha comportato alcune ripercussioni, la viabilità è stata momentaneamente fermata per consentire le operazioni di soccorso.