Cerca di lanciare la droga oltre il guard rail ma viene bloccato: 25enne in manette.

Succede a Bagnolo Mella dove i carabinieri hanno messo le manette ai polsi di un ragazzo di 25 anni, cittadino marocchino irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e violazione delle norme sull’immigrazione.

Ma procediamo con ordine: verso le 15. 30 di sabato 6 dicembre 2025 nel corso di un servizio perlustrativo nel centro abitato di Bagnolo Mella i militari hanno intimato l’alt ad un motociclo Yamaha X-Max. Il 25enne a bordo si è dato alla fuga verso Poncarale: dopo un greve inseguimento è stato però raggiunto e bloccato al km 41 della ss 45bis dove aveva fermato il mezzo lasciandolo cadere a terra e opponendo resistenza ai carabinieri.

Perquisizioni personali

La perquisizione personale ha permesso di trovare all’interno di una busta di carta, che il 25enne aveva cercato di gettare oltre il guard rail, 30 panetti di hashish, del peso di circa 100 grammi ciascuno, per un totale di circa 3 chilogrammi di sostanza stupefacente, successivamente sequestrati. La buona notizia è che, nonostante l’intervento sia risultato particolarmente concitato, nessuno è risultato ferito.

Il 25enne è stato segnalato all’Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia che ha valutato la sua posizione sul territorio nazionale, è stato inoltre sanzionato per guida senza patente. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.