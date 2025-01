Cellatica: una nuova Via Crucis al Santuario della Madonna della Stella.

Una nuova Via Crucis a Cellatica

In occasione del Giubileo della Speranza, nel mese di febbraio il Santuario della Madonna della Stella a Cellatica ospiterà una nuova Via Crucis che verrà collocata sulla scalinata del santuario. L'obiettivo è duplice: da un lato tale cammino rappresenta un'occasione di riflessione per i fedeli che vi andranno in visita e dall'altro il riferimento è alla tradizione religiosa che unisce cielo e terra.

Nel dettaglio

La Via Crucis in questione prevede alcune formelle di bassorilievi in marmo di Botticino a firma degli artisti locali Inia Belleri e Paolo Poli. L'iniziativa si inserisce a pieno titolo nel cammino spirituale del Santuario della Madonna della Stella. Si tratta di un punto di riferimento importante per le comunità di Cellatica, Gussago e Concesio in particolare ma non solo.