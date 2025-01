Argine franato a Rezzato, i lavori procedono.

Il crollo il 23 maggio 2023

Procedono velocemente i lavori finalizzati alla ricostruzione della porzione di muro d'argine della sponda destra idraulica del canale Naviglio fra via Brescia e via Garibaldi. Prevista, in particolare, la realizzazione di un contromuro di cemento armato nel punto in cui era franato il 23 maggio 2023 a seguito di un intenso fenomeno temporalesco, una vera e propria bomba d'acqua che si era abbattuta sul bresciano.

Argine franato, lavori conclusi entro marzo

La spesa per l'intervento, relativamente alla zona di competenza del comune, ammonta a 105mila euro. Come detto, i lavori stanno procedendo con una certa velocità anche e nonostante i giorni di pioggia. Si tratta in particolare di una condizione favorevole per gli interventi, in questo periodo (e fino a marzo) il Naviglio è in secca. Si prevede che per il mese di marzo si possa mettere la parola fine agli interventi attualmente in corso.