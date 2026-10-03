Cazzago San Martino dopo l’incendio, il sindaco: “Arpa non ha rilevato sostanze pericolose nell’aria”.

Il sindaco di Cazzago San Martino dopo il maxi incendio

Dopo il maxi incendio che, nella serata di ieri (venerdì 2 ottobre 2026), ha interessato il capannone industriale dell’azienda Tescoma spa di via Caduti del Lavoro, arrivano le rassicuranti parole del primo cittadino Fabrizio Scuri relativamente ai primi rilevamenti effettuati da Arpa. In particolare, il primo cittadino ha sottolineato come:

“I primi rilevamenti fatti da Arpa, cosí detti speditivi, hanno dato esito negativo e quindi non hanno rilevato sostanze pericolose nell’aria – ha dichiarato – . Grazie alla disponibilità della ditta Brt-Bartolini Arpa ha installato un rilevatore che nei prossimi giorni esaminerà la qualità dell’Aria in maniera continua. Sono in contatto anche con ATS per monitorare la situazione. Infine voglio esprimere la mia vicinanza ai dipendenti e ai titolari della Tescoma, perché possano al più presto ripartire a lavorare”.

Il lavoro incessante dei Vigili del Fuoco

Continua nel frattempo l’incessante lavoro da parte dei Vigili del Fuoco: sono stati operativi tutta la notte: al momento sono presenti sul posto una squadra con autopompa e due autobotti a supporto per il rifornimento idrico. Sono in corso le operazioni di smassamento del materiale e di spegnimento, necessarie per completare la bonifica dell’area e scongiurare eventuali riprese delle fiamme.