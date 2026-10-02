La colonna di fumo nero è visibile a diversi chilometri di distanza. Sono in corso le operazioni di spegnimento di uno spaventoso incendio nell’azienda Tescoma spa di via Caduti del Lavoro a Cazzago San Martino.
Incendio in un’azienda a Cazzago San Martino
La chiamata al 112 ha innescato l’intervento dei Vigili del fuoco con più mezzi e squadre provenienti da diversi Distaccamenti della provincia di Brescia ma anche di carabinieri e Polizia locale. il rogo è divampato nel tardo pomeriggio di venerdì 2 ottobre. L’azienda opera nel settore dei casalinghi e utensili da cucina. Sul posto, in via Caduti del Lavoro, è sopraggiunta anche un’ambulanza dei Volontari di Capriolo ma non ci sarebbero persone ferite o intossicate. Lo scenario è devastante: fiamme alte all’interno del capannone, una coltre di fumo scuro e i pompieri al lavoro nel tentativo di domare l’incendio.
In particolare, sono entrati in azione 4 APS, 3 ABP, 2 autoscale, il funzionario di guardia e il carro aria per il supporto agli operatori impegnati nelle operazioni di soccorso. Per le operazioni di spegnimento è stato inoltre impiegato il mezzo aeroportuale Efestus, fatto uscire appositamente dalla sede dei Vigili delFuoco di Montichiari.
Il sindaco Scuri: “Chiudete le finestre”
Il sindaco di Cazzago San Martino si è rivolto subito ai suoi cittadini, chiedendo loro di chiudere le finestre di tutte le case di Cazzago San Martino al più presto. Una precauzione ritenuta necessaria a tutela della salute pubblica.
“A puro scopo precauzionale”, anche la sindaca di Rovato Valentina Bergo ha consigliato alla popolazione, a mezzo di un avviso, di chiudere le finestre di casa e di evitare di restare all’aperto nei pressi dell’incendio. “Non appena si avranno notizie più dettagliate sarà nostra cura mettere la cittadinanza al corrente di quanto accaduto”.
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Aggiornamento delle ore 19
Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Dalle prime informazioni, si è appreso che il rogo è di natura accidentale. All’origine potrebbero esserci alcuni lavori in corso sul tetto del capannone.
Aggiornamento delle 22.30
Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono tuttora in corso. Il sindaco di Cazzago Fabrizio Scuri ha annunciato l’arrivo di Arpa e Ats per tutte le verifiche del caso: “Al momento l’intenzione è di mantenere aperte le scuole, ma attendiamo i risultati delle verifiche che stanno effettuando”, ha sottolineato.
La nota dell’azienda Tescoma spa
“L’azienda comunica con sollievo che tutto il personale è rimasto totalmente incolume. I protocolli di evacuazione e sicurezza sono scattati immediatamente, garantendo l’incolumità di tutti i dipendenti presenti. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo si è innescato sul tetto della struttura, dove una ditta esterna stava eseguendo i lavori di manutenzione della copertura. Le fiamme si sono purtroppo propagate rapidamente a una parte dei magazzini sottostanti. L’azienda esprime il suo ringraziamento ai Vigili del fuoco e alle forze dell’ordine per il tempestivo intervento ancora in corso per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area”