“Arancio rafforzato”, nessuna proroga della zona rossa. Anche a Castrezzato valgono le stesse regole.

Castrezzato riprende il colore della provincia di Brescia

Il sindaco Giovanni Aldi ha parlato con il presidente Attilio Fontana. Dalle 18 di questa sera, anche Castrezzato diventa “arancio rafforzato”. Il Comune, in fascia rossa da una settimana, raggiunge nuovamente tutti i suoi “vicini” della Provincia di Brescia.

“Arancio rafforzato”

Sono state decise le nuove limitazioni per arginare l’aumento dei contagi da coronavirus in provincia di Brescia. Dopo l’invio del dossier al Comitato Tecnico Scientifico e le valutazioni condivise tra il ministro Speranza e il governatore lombardo Fontana è arrivata l’attesa “stretta” per la provincia bresciana. Confermata l’ipotesi di zona arancione rafforzata che era stata anticipata dallo stesso governatore.

Ad annunciare le misure attorno alle 12.30 di martedì 23 febbraio 2021 – in una diretta sui canali istituzionali – è stata l’assessore al welfare Letizia Moratti: «Abbiamo convocato i nostri tecnici e deciso una strategia di mitigazione e contenimento della pandemia. Oggi il presidente emanerà un’ordinanza che coinvolge l’intera provincia di Brescia e i comuni di Viadanica, Predore San Martino, Sarnico, Villongo, Credaro, Castelli Calepio, Gandosso e Soncino istituendo una zona arancione rafforzata. La zona arancione rafforzata prevede, oltre alle classiche limitazioni da zona arancione, anche la chiusura delle scuole elementari, asili e nidi; il divieto di spostamento nelle seconde case; l’utilizzo mascherine chirurgiche sui mezzi di trasporto e la chiusura delle attività universitarie in presenza».