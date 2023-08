Caso sospetto di Dengue: scatta la disinfestazione

Caso sospetto di Dengue a Bagnolo Mella: scatta la disinfestazione.

Caso sospetto di Dengue

A Bagnolo Mella scatta l'allarme per la febbre Dengue. L'Ats ha infatti segnalato un caso sospetto al Comune di Bagnolo Mella che immediatamente ha emanato un'ordinanza per una disinfestazione e profilassi urgenti, iniziata mercoledì e che vedrà la sua conclusione oggi, venerdì. Per motivi di privacy, chiaramente, non sono state rese note le generalità della persona che dopo aver fatto un viaggio all'estero ha manifestato i sintomi di questa infezione virale: in primis forte febbre, ma anche vomito e dolori. E' scattato così il ricovero in ospedale e le sue condizioni ora sono già molto migliorate, in attesa del referto delle analisi che stabilirà se si tratta di caso di Dengue o meno.

Ordinanza e profilassi

Dopo la segnalazione dell'Ats, il Comune ha ritenuto necessario agire con massima tempestività, a tutela della salute e dell'igiene pubblica effettuando interventi mirati ed efficaci nell'area compresa all'interno di circa 200 metri dalla localizzazione dell'evento.

Il sindaco Pietro Sturla ha emanato un'ordinanza per una disinfestazione urgente antizanzara per sospetto caso di febbre da Dengue, in via Monte Guglielmo.

Disinfestazione che è cominciata mercoledì e si concluderà oggi, venerdì. Una disinfestazione che sta riguardando giardini privati e aree pubbliche e a tal proposito il Comune ha fatto anche alcune raccomandazioni ai cittadini per questi giorni: evitare che persone e animali vengano a contatto con l'insetticida irrorato allontandoli dalla zona del trattamento prima di iniziare l'irrorazione; chiudere porte e finestre; rimuovere la biancheria lasciata ad asciugare all'esterno delle abitazioni; provvedere alla copertura di laghetti, vasche, fontane con appositi teli impermeabili prima dell'inizio dell'intervento; in ogni caso, il servizio prevede il rispetto di queste aree anche in assenza di protezioni; frequentare l'area trattata dopo almeno tre ore dal termine dell'irrorazione; evitare il consumo di frutta e verdura per almeno tre giorni e provvedere a un accurato lavaggio prima del loro consumo; coprire o lavare dopo il trattamento arredi e suppellettili presenti nel giardino; organizzare gli spazi in modo da agevolare l'intervento dei tecnici che eseguono la disinfestazione; ogni altra prudenza volta a evitare la contaminazione di persone, animali e cose.

Per maggiori informazioni contattare il numero 030.6829428.

Consigli

Per i cittadini dell'area circostante, è anche consigliato ricorrere a misure individuali per cercare di evitare punture di zanzare, tra abbigliamento idoneo che lasci scoperte il minor numero di zone corporee e di preparati insetto repellenti per uso topico, da spruzzare o spalmare sulle zone scoperte.

