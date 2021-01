Il Collegio presieduto dal presidente Roberto Spanò ha letto poco fa il dispositivo.

Caso multe annullate: vigile condannato e comandante assolto

Il caso, scoppiato nel 2016, aveva travolto il Comando della Polizia Locale di Travagliato e alcuni agenti di altri Comuni bresciani, tra cui l’ex comandante della Polizia Locale di Roccafranca, Andrea Vezzoli. Quest’ultimo, ora in servizio a Pontoglio, è stato completamente assolto. Diversa la posizione per l’ex vigile di Travagliato, Enrico Salvaderi: per lui, già licenziato, è arrivata una condanna a 2 anni e 8 mesi. Entrambi erano finiti alla sbarra per abuso d’ufficio e falso. Al Comune di Travagliato, costituito parte civile e difeso dall’avvocato Alessandro Asaro, andranno 10mila euro per aver subito un pesante danno d’immagine.

Ulteriori dettagli sul numero di ChiariWeek in edicola da venerdì 29 gennaio.