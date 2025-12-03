La struttura è stata ripristinata dopo l‘incendio divampato lo scorso 30 ottobre

Casello autostradale di Brescia Sud: il 10 dicembre riapertura provvisoria

E’ stato ripristinato in tempi record il casello autostradale “Brescia Sud” sull’arteria A21 che lo scorso 30 ottobre era stata divorato, in pochi minuti, dalle fiamme a seguito della combustione di un mezzo nella zona del pagamento pedaggio. Mercoledì prossimo 10 dicembre la riapertura, in modalità provvisoria.

Della struttura sono state ripristinate tutte le funzionalità di pagamento elettronico anche se in uscita non sarà ancora possibile effettuare il pagamento in contanti. Garantito anche il transito dei trasporti eccezionali.

A dare la notizia è la società Autovia Padana, concessionaria per la A21 Piacenza – Brescia

“Il 10 dicembre riaprirà in modalità provvisoria il casello di Brescia Sud: sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza della struttura con la demolizione della pensilina e rimozione delle parti danneggiate, ed è in fase di conclusione l’installazione degli impianti necessari alla riattivazione della barriera di esazione – ha comunicato Autovia Padana, concessionaria per la A21 Piacenza – Brescia – dopo il grave incendio del 30 ottobre che aveva distrutto la pensilina e comportato la chiusura del casello”.

La stessa Autovia Padana informa altresì che per ridurre al minimo i disagi all’utenza, la concessionaria ha lavorato per ripristinare le funzionalità di tutti i varchi disponibili, in attesa della futura ricostruzione definitiva, la cui tempistica non è al momento definibile. Nella stessa data sarà riattivata la pista speciale per il transito dei Trasporti Eccezionali, sia in entrata che in uscita.

Alcuni aspetti operativi

Sono previste nuove Modalità di transito e pagamento in configurazione provvisoria, in assenza della pensilina di protezione infatti non sarà possibile effettuare il pagamento in contanti all’uscita. Tuttavia, per minimizzare il disagio agli utenti, la concessionaria ha ripristinato le funzionalità di tutti i varchi disponibili per consentire il pagamento elettronico. In entrata saranno disponibili due varchi: uno dedicato esclusivamente al telepedaggio e uno misto, che consentirà l’ingresso in autostrada con il dispositivo di telepedaggio oppure con il ritiro del biglietto. In uscita saranno invece disponibili tre varchi: uno dedicato solamente al telepedaggio, uno misto telepedaggio o carte di pagamento e un terzo varco dedicato esclusivamente alle carte di pagamento.

Si raccomanda agli utenti di consultare il sito di www.autoviapadana.it, i canali ufficiali della concessionaria e i pannelli a messaggio variabile presenti lungo la tratta per gli aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità.