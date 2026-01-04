Capriolo, aggredisce la moglie e la ferisce al collo con un coltello: gravissima una 45enne

I carabinieri della Compagnia di Chiari mattina, domenica 4 gennaio, sono intervenuti a Capriolo dove una donna è stata aggredita e ferita dal marito dopo un litigio. La vittima, 45 anni, è stata trasportata in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sono serie: è in pericolo di vita.

La chiamata è scattata alle 9.40, in via largo Ochi. Stando alle ricostruzioni la donna, italiana, classe 1980, è stata aggredita dal marito 51enne dopo l’ennesimo litigio per futili motivo legati alla convivenza. Il diverbio è scoppiato dentro l’abitazione, un appartamento al primo piano di una corte, ed è poi proseguito fuori casa: l’uomo ha aggredito la 45enne con un coltello, ferendola al collo utilizzando un coltello. La donna sarebbe stata soccorsa in un primo momento da un’automobilista, che l’ha vista in difficoltà. Allertati, i primi ad arrivare sono stati i soccorritori dell’ambulanza e del mezzo avanzato di Sarnico, che hanno chiesto il supporto dei carabinieri.

I tre figli della coppia, uno dei quali minorenne, al momento dei fatti non si trovavano in casa, sembra ospiti di parenti per le festività.

La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso agli Spedali Civili del Brescia. Fermato dai carabinieri, il marito verrà arrestato. Sul posto, oltre ai militari della sezione Operativa, anche la Scientifica per i rilievi.