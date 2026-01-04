Capriolo, accoltella la moglie con delle forbici: arrestato il marito, a dicembre era stato denunciato per maltrattamenti

Migliorano le condizioni della 45enne di Capriolo che questa mattina, domenica 4 gennaio, era stata ricoverata d’urgenza al Civile di Brescia: il marito, Pasquale Raccioppoli, 51 anni e orginario della provincia di Napoli, al culmine di una lite l’ha accoltellata più volte ferendola al collo. Condotto in caserma per l’interrogatorio, l’uomo è stato arrestato per tentato omicidio.

Capriolo, accoltellata dal marito: migliorano le condizioni della donna

E’ successo questa mattina, poco prima delle 10: la tranquillità della una corte di largo Ochi si è spezzata improvvisamente. Una lite, una delle tante avvenuta nel corso dei mesi, è scoppiata tra le mura di un appartamento al primo piano, dove la coppia (entrambi italiani) viveva da anni assieme ai tre figli, che in quel momento non erano in casa. Stando alle ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Chiari, della sezione operativa e della Scientifica, intervenuta per i rilievi, il diverbio sarebbe scoppiato all’interno della camera da letto: qui l’uomo avrebbe colpito più volte la donna al collo con un paio di forbici e non un coltello, come ricostruito in un primo momento. Dopo il sopralluogo, i carabinieri del Sis hanno trovato tracce di sangue per tutto l’appartamento e fino alla strada, lasciate dalla donna durante la fuga. Ricoverata in gravi condizioni, è stata operata d’urgenza: non sia più in pericolo di vita, è sveglia e vigile.

La 45enne, ferita, è fuggita per strada, dove è stata soccorsa dall’ambulanza e dall’automedica di Sarnico. Il marito, invece, è stato fermato dai carabinieri mentre vagava in stato confusionale lungo le vie. Fermato e condotto in caserma, ha scelto di non rispondere alle domande del magistrato di turno. E’ stato arrestato per tentato omicidio e condotto in carcere a Brescia.

I precedenti

Gli accertamenti dei militari hanno permesso di ricostruire il contesto in cui è maturata l’aggressione, costellato da continui litigi riconducibili a una relazione ormai agli sgoccioli e segnata da altri episodi di violenza. Casi che la donna, a fine dicembre, aveva riferito ai carabinieri di Capriolo: il 51enne, vigilantes per una ditta privata, era stato denunciato per lesioni e danneggiamento. Dopo il fatto era scattato il codice rosso: la donna si era allontanata dall’abitazione famigliare, ma per motivi da accertare nei giorni successivi era tornata nell’abitazione di largo Ochi.