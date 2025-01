Capodanno: nella notte a fuoco un fienile a Paitone.

A Paitone a fuoco un fienile a Capodanno

Attimi di grande apprensione nella notte tra martedì 31 dicembre 2024 e mercoledì 1 gennaio 2025 a Paitone. Nella notte di Capodanno ha infatti preso fuoco un fienile.

Vigili del fuoco in azione

Ad intervenire prontamente sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco. Queste si sono alternate per tutta la notte ed anche per buona parte della mattinata del primo giorno del nuovo anno. Sono poi proseguite nella giornata di oggi le operazioni di bonifica e la messa in sicurezza del fienile.