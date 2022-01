Cane disperso da dieci giorni recuperato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco

A lieto fine

L'animale è stato trovato denutrito ma in buone condizioni generali.

Una storia a lieto fine, protagonista un cane.

Ritrovato in una zona impervia

I Vigili del Fuoco del Comando di Brescia sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi (mercoledì 19 gennaio) poco prima delle 13, per il recupero di un cane disperso da oltre dieci giorni in una zona impervia nel comune di Marone, località Val Carezzo, poco sotto Corna Trentapassi allertati da una signora che sentiva un continuo ululato.

È stato necessario l'intervento dell'elicottero dei Vigili del Fuoco proveniente dal nucleo di Varese a causa del l'impossibilità di raggiungere il cane a piedi. Il cane, denutrito, ma in buone condizioni, è stato restituito al legittimo proprietario.