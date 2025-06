Quando una persona ci lascia troppo presto, il vuoto è lacerante, incolmabile. Ma Federico Doga, morto a 16 anni in un incidente stradale, era speciale: portava il sole ovunque andasse e riesce a farlo anche adesso che non c’è più. Martedì mattina all’istituto "Gigli", dove il ragazzo residente a Comezzano-Cizzago frequentava il liceo, sono state consegnate quattro borse di studio in sua memoria grazie all’associazione In viaggio con Fede.

Campioni di altruismo: borse di studio nel ricordo di Federico Doga

La dirigente Anna Di Domenico ha rimarcato che l’iniziativa enfatizza l’importanza, accanto alle competenze didattiche, dei "valori etici, della vicinanza e accompagnamento di chi ha bisogno per credere in una società migliore, costruire un futuro migliore".

Daniele Porrino, presidente dell’associazione In viaggio con Fede, ha ringraziato innanzitutto i suoi compagni della quinta G. "Con il loro comportamento e le loro lettere ci hanno ispirato - ha spiegato - Fede era sempre attento agli altri: qualità che ci hanno spronato a non fermarci nel dolore e a continuare il suo viaggio. La nostra associazione è fatta da tante persone, oggi qui ci sono Francesca, Sara e Chiara, la mamma di Fede: è lei che gli ha trasmesso questi valori. Io sono semplicemente la faccia che cerca di non piangere". Un proposito, peraltro, disatteso, perché di fronte a storie come questa, di amore e di dolore insieme, è impossibile trattenere le lacrime. Una commozione condivisa dal presidente di Acque Bresciane Pierluigi Toscani, che ha preannunciato un importante progetto di sensibilizzazione contro l’abuso di sostanze stupefacenti che interesserà alcuni istituti bresciani (tra cui appunto il Gigli), esprimendo la sua ammirazione per "il coraggio di questi genitori, io da padre non so se ci sarei riuscito".

La presidente del Consiglio comunale Roberta Martinelli ha elogiato la famiglia di Fede: "Da un evento tragico è nata un’opportunità per i ragazzi, per le scuole e tutti quelli che hanno conosciuto Federico, che era anche un grande rugbista. Come Comune noi collaboriamo sia con l’istituto “Gigli” che con l’associazione In viaggio con Fede". A chiudere gli interventi Michele Scalvenzi, responsabile comunicazione di Cogeme, che ha ribadito il supporto al progetto e "il coraggio di questa famiglia, la fatica che affronta di fronte alla perdita di un figlio speciale come Federico. Il ruolo di Cogeme è importante in termini di continuità, in ricordo di Fede e dei valori che ha rappresentato". Il professor Mattia Lancini, dopo aver condiviso l’emozione che prova ogni volta che entra in quinta G e vede il banco di Fede, che simboleggia un sole e un sorriso, ha dato il via alla cerimonia di premiazione.

I premiati

Filippo Bianchi (quinta D), si è distinto per l’atteggiamento di attenzione ai bisogni delle persone soprattutto nei confronti dei più fragili. Ne traggono beneficio i compagni di classe, in particolar modo un alunno con disabilità.

Mario Causetti (terza AB), coinvolto fin da piccolo nell'Operazione Mato Grosso, partecipa alle diverse iniziative di volontariato (raccolta alimentare, esecuzione di piccoli lavori per conto terzi, raccolta di materiali riciclabili) e cerca di coinvolgere i compagni.

Un premio di gruppo è stato conferito ad Aurora Baglio, Greta Baglioni, Sofia Leone, Nadia Vezzoli e Sofia Lorini di terza F per l’impegno nel promuovere un clima di collaborazione e serenità, con entusiasmo e voglia di fare.

Premiato, infine, Mattia Proto (seconda GM), che si distingue per lo spirito inclusivo e di accoglienza, sempre pronto sia ad aiutare sia a farsi aiutare; ha ispirato altri studenti e svolge volontariato e attività di supporto alle persone con disabilità presso l’associazione La Giostra a colori. La mattinata è proseguita con il torneo Rugby Flag in memoria di Federico.

