Cadono i vincoli per Villa Rosa: meno lacci urbanistici per chi vive nel centro storico di Manerbio.

La decisione della Soprintendenza

Un risultato atteso da anni, finalmente ridefiniti i vincoli nell’area di Villa di Rosa. A deciderlo la Soprintendenza che ha «ritoccato» i confini del vincolo, con l’integrale tutela del complesso storico e delle sue pertinenze, ma con l’esclusione delle aree ormai da tempo urbanizzate: «Più certezza e meno limiti per i cittadini» queste le parole soddisfatte degli amministratori.

Ma di cosa si tratta? La nuova perimetrazione del vincolo concentra la tutela sui beni che rivestono un effettivo e diretto interesse storico e monumentale: la Villa con il suo giardino, la cascina pertinenziale posta a ovest, il viale alberato con i campi laterali, la chiesetta di via San Faustino e l’area retrostante la Villa. Contestualmente vengono escluse dall’area vincolata la zona edificata a sud della Strada dei Roncagnani e l’area a ovest di proprietà dell’Azienda Ospedaliera, ormai da decenni completamente urbanizzate e priva di un rapporto funzionale e percettivo con il complesso monumentale.

Cadono i vincoli per Villa Rosa

L’Amministrazione aveva evidenziato come, nel corso degli ultimi cinquant’anni, l’assetto urbanistico dell’area si fosse profondamente trasformato; a partire dagli anni Settanta, infatti, il Comune ha approvato strumenti urbanistici, piani di lottizzazione e numerosi interventi edilizi, quasi sempre accompagnati dai pareri favorevoli della Soprintendenza, determinando la formazione di un tessuto residenziale ormai consolidato e definitivamente distinto dal contesto storico della Villa. La ridefinizione del vincolo prende atto di questa realtà, preservando integralmente i valori storico-culturali del complesso monumentale senza estendere inutilmente i vincoli ad aree che, per effetto delle trasformazioni intervenute nel tempo, non contribuiscono più alla percezione e alla leggibilità del bene tutelato.

«L’Amministrazione comunale accoglie con grande soddisfazione il provvedimento dello scorso luglio, con cui il Ministero della Cultura, attraverso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, ha ridefinito il vincolo diretto relativo a “Villa Di Rosa” e alla sua area di pertinenza – hanno fatto sapere dal Comune – Il provvedimento, che recepisce integralmente l’impostazione proposta dal Comune, rappresenta un risultato di straordinaria importanza, frutto di un lungo e approfondito lavoro di ricostruzione storica, giuridica e urbanistica, volto a coniugare la tutela del patrimonio culturale con le legittime esigenze dei cittadini e del territorio».

Un traguardo reso possibile dal dialogo tra più protagonisti:

«Il risultato ottenuto consentirà finalmente di superare una situazione che negli ultimi anni aveva creato notevoli difficoltà ai proprietari degli immobili ricompresi nell’area vincolata, costretti ad affrontare procedure particolarmente lunghe e complesse anche per banali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, con inevitabili ripercussioni anche sulla possibilità di trasferire gli immobili – hanno spiegato – La nuova delimitazione del vincolo restituisce certezza normativa e proporzionalità amministrativa, eliminando un appesantimento procedurale che non trovava più giustificazione nell’effettiva esigenza di tutela del bene monumentale».

Parole di grande soddisfazione