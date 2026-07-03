Manerbio: bar chiuso, abituale luogo di ritrovo di persone con precedenti.

A Manerbio

Il Questore della provincia di Brescia Paolo Sartori ha disposto la sospensione per 15 giorni della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande di un noto bar del comprensorio e la conseguente chiusura.

Luogo di persone con precedenti

Il tutto dal momento che, nel corso del tempo, il locale in questione era diventato luogo abituale di ritrovo di persone con precedenti con conseguenze sull’ordine e sulla sicurezza pubblica.