Cade pezzo di cornicione a due passi dalla piazza

Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito e quindi si è trattato di un incidente senza gravi conseguenze. Nella tarda serata di mercoledì 22 luglio un pezzo di cornicione si è staccato ed è precipitato a terra, tra piazza Cavour e piazza Palestro a Rovato.

Cade pezzo di cornicione

Sul posto, per le operazioni di messa in sicurezza, sono intervenuti i carabinieri e i Vigili del fuoco di Chiari. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale era presente l’assessore Pieritalo Bosio. L’episodio si è verificato in seguito al temporale che si è scatenato nel corso della serata, con pioggia scrosciante e forti raffiche di vento (fortunatamente meno violente di quelle di sabato scorso)