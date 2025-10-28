Ha lottato per tre giorni nelle corsie della Rianimazione, dove era ricoverata, ma la notizia della tragedia alla fine ha raggiunto tutti. Questa mattina, martedì 28 ottobre, è stata dichiarata la morte clinica della bambina di quasi due anni che sabato sera, mentre giocava a casa di alcuni parenti. Oggi, alle 15, è stato dichiarato il decesso: l’ultimo gesto di generosità è stato donare gli organi.

Cade mentre gioca e sbatte la testa: è morta la bambina soccorsa a Palazzolo

L’incidente era avvenuto la sera di sabato 25 ottobre 2025. La bambina, nata a febbraio 2024 e residente a Telgate, era ospite di alcuni parenti di Palazzolo assieme alla madre, mentre il padre si trovava all’estero per lavoro. Stando alle ricostruzioni dei Carabinieri della Compagnia di Chiari, intervenuti per raccogliere le testimonianze dei famigliari, la bambina stava giovando con il cugino di 10 anni quando è caduta ed ha sbattuto la testa sul pavimento: ha iniziato a vomitare, per poi perdere i sensi. Allarmata, la madre l’ha portata presso la Guardia Medica della città, dove è arrivata già in arresto cardiaco.

Soccorsa dal mezzo avanzato, è stata trasportata d’urgenza al nosocomio bergamasco, ricoverata in Rianimazione. Purtroppo, nonostante i tentativi disperati di salvarla, non c’è stato nulla da fare. Questa mattina è stata dichiarata la morte celebrare della piccola; oggi, alle 15, è stato dichiarato il decesso